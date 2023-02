VICENZA – Passeggiata per la sicurezza nelle zone dello spaccio a Vicenza

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Direttivo Movimento Italia Sociale Vicenza a firma di Gian Luca Deghenghi, che informa sulla ‘Passeggiata per sicurezza’ di ieri sera a Vicenza.

“Nella serata di ieri, a partire dalle 20 -scrive – i militanti del Movimento Italia Sociale Vicenza sono usciti per la loro periodica “Passeggiata per la sicurezza” tra la zone di Campo Marzo, lato Park Verdi, e piazzale Bologna, oltre che nell’area ex Domenichelli, apparsa tranquilla dopo le recenti operazioni di sgombero.

Per due ore, muovendosi nei luoghi caldi dello spaccio, hanno assistito al consueto rincorrersi tra i lampeggianti delle Forze dell’Ordine (sempre presenti in occasione delle “Passeggiate per la sicurezza” del M. I .S.) ed i capannelli di spacciatori, tossicodipendenti e sbandati che si aggirano in numero sempre abbondante in loco.

Da segnalare, ai ripetuti passaggi in piazzale Bologna, la presenza costante, presso l’androne di un condominio, di un ritrovo fisso di persone impegnate nel consumo di stupefacenti. Una situazione decisamente poco decorosa, quando non pericolosa per i rari passanti ed i residenti costretti a subirne la presenza.

Quando il gruppo del M. I. S. ha cessato l’attività, intorno alle 22, la tranquillità dell’area era stata praticamente ripristinata.

“Le Passeggiate per la sicurezza del M.I.S. Vicenza – sottolinea Gian Luca Deghenghi, portavoce del movimento politico – impegnano le Forze dell’Ordine ad una particolare azione di controllo, garantendo temporaneamente una maggior tranquillità nelle zone particolarmente degradate ed a rischio sicurezza toccate dalle nostre uscite”.

Sono un esempio pratico di quanto un più ampio scenario di sinergia tra i cittadini e gli organi preposti alla Pubblica Sicurezza potrebbe risultare utile ed efficace.

A tal proposito, ci chiediamo che fine abbia fatto il ̎Controllo di vicinato ̎ istituito tempo addietro, iniziativa della quale non si hanno più notizie.”