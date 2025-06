Vicenza – Ozono oltre il limite: necessarie precauzioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Negli ultimi giorni si sono verificate condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato con valori massimi di temperatura oltre i trenta gradi, che hanno favorito l’innalzamento delle concentrazioni di ozono.

A Vicenza la centralina del Quartiere Italia ha registrato 1 superamento della soglia di informazione (180 µg/m3) alle 15 del 23 giugno (182 µg/m3).

L’assessorato all’Ambiente ricorda in caso di aggravamento dell’inquinamento da ozono le cautele consigliate ad anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da patologie polmonari e cardiache o a chi svolge attività lavorativa e fisica all’aperto. È bene che queste persone evitino prolungate esposizioni all’aperto soprattutto nelle ore più calde della giornata (indicativamente dalle 10 alle 18), riducendo al minimo lo svolgimento di attività fisiche affaticanti.

Per conoscere i livelli di ozono durante il periodo estivo, è possibile consultare le pagine

Previsione Ozono e Qualità dell’aria – Dati in diretta

dove l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAV), pubblica giornalmente i valori rilevati dalle centraline.

https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Cautele-da-adottare-contro-l-ozono-estivo