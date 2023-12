VICENZA – Ospitano amico per Natale ma non riescono più a liberarsene: chiamano la Polizia

Inizialmente lo avevano accolto calorosamente nella loro residenza di Vicenza, in Via Pecori Giraldi, con l’intenzione di condividere insieme il periodo natalizio. Tuttavia, dopo qualche giorno, sono emersi problemi di convivenza che hanno reso l’ospite indesiderato, al punto che i padroni di casa hanno dovuto richiedere l’intervento della Polizia di Stato per allontanarlo.

La vicenda coinvolge due giovani coniugi serbi che avevano aperto le porte di casa per festeggiare il Natale con un loro amico connazionale proveniente dall’estero. L’idea iniziale era di trascorrere insieme le festività, ma col passare dei giorni, l’ospite ha iniziato a avanzare richieste sempre più esigenti riguardo agli orari dei pasti e alle preferenze culinarie. Inoltre, disturbava i padroni di casa con ritorni a tarda notte dopo serate trascorse nei locali tra aperitivi e cene, mentre i due vicentini dovevano alzarsi presto al mattino per recarsi al lavoro.

Dopo l’ennesimo litigio, i proprietari della casa, di fronte al persistente rifiuto dell’ospite di modificare il suo comportamento o di lasciare la dimora, hanno richiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti intervenuti hanno chiarito che la decisione dei proprietari era del tutto legittima, poiché si trattava di un gesto di ospitalità gratuito e cortese, senza alcun contratto formale tra le parti. Di fronte a questa constatazione, l’ospite ha deciso autonomamente di andarsene per trascorrere il periodo natalizio altrove.