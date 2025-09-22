Vicenza – Nuovo impianto di illuminazione per il Ridotto del Comunale

È stato installato nella sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza un rinnovato impianto di illuminazione a led che garantisce un risparmio energetico di quasi l’80% grazie alla riqualificazione energetica e tecnica del sistema di illuminazione. Il progetto di manutenzione straordinaria, approvato dalla giunta comunale, ha previsto anche la messa in opera di una nuova struttura per il posizionamento delle luci, un’“americana” motorizzata che consente una maggiore funzionalità e versatilità del palcoscenico e un’elevata sicurezza. L’importo complessivo dei lavori, a carico del Comune, è di 123 mila euro.

Oggi sono stati in sopralluogo al Teatro Comunale di Vicenza il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin e per la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il presidente Luca Trivellato, il segretario generale Giacomo Cirella, la vicesegretario generale Marianna Giollo, il responsabile tecnico Enrico Berardi.

«Il Teatro Comunale è uno dei luoghi più amati e frequentati dai vicentini – così si è espresso il sindaco Giacomo Possamai -. La sala del Ridotto ha ora un impianto di illuminazione completamente rinnovato con in più un’americana con nuovi fari che offre la possibilità di godere di spettacoli musicali, teatrali, di danza con standard tecnici di qualità elevata. La scelta di investire per queste migliorie, fatta dal Comune, è fondamentale perché un luogo così frequentato e utilizzato va mantenuto e curato: ora, infatti, è dotato della stessa attrezzatura della sala più grande dove gli interventi garantiranno un ulteriore comfort».

«Tecnologia a led a basso consumo e alta efficienza garantiranno una riduzione dei costi energetici e di manutenzione e una maggiore luminosità nella sala del Ridotto del Teatro Comunale. E poi l’inserimento di una nuova struttura scenica detta “americana” consentirà la realizzazione di una maggior varietà di spettacoli, rendendo la sala del Ridotto sempre più funzionale e versatile» – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller.

«Il Teatro è un luogo per una comunità di persone, un luogo accogliente che nella passata stagione è stato frequentato da più di 100 mila spettatori. Se pensiamo poi ai tecnici e al personale del Comunale, agli artisti con il loro entourage che propongono produzioni sempre più importanti, diventa particolarmente significativo adeguare la struttura. Aspetto di cui ci stiamo occupando anche al Teatro Olimpico e in altri spazi culturali della città – ha commentato l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin.

«Il Teatro Comunale ha 18 anni e ci è sembrato doveroso migliorare l’illuminazione della sala del Ridotto per offrire maggiore comfort al pubblico e agli artisti. Tra l’altro la sala più piccola, ha un pubblico differente da quello della sala grande, con spettatori più giovani, più abituati alla sperimentazione. E questo ci fa particolarmente piacere perché significa che riusciamo ad essere attrattivi per un pubblico vasto e differenziato» – ha detto il presidente della a Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza Luca Trivellato.

«Con la conclusione della riqualificazione energetica del Ridotto abbiamo completato la sostituzione dei 1250 punti luci presenti nel Teatro Comunale con elementi a led che garantiscono un importante risparmio dei consumi. Il Teatro, nasce da un progetto degli anni ‘80 che necessitava di un rinnovamento. Con i fondi del Pnrr, grazie a Ministero della Cultura e Comune, che ha investito 50 mila euro, siamo riusciti a completare l’efficientamento della struttura con la posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto, la sostituzione della pompa di calore e di quella di raffreddamento, per una spesa complessiva di mezzo milione di euro» – ha spiegato il segretario generale Giacomo Cirella.

L’impianto di illuminazione della sala del Ridotto – che ha un’altezza variabile interna da 2,40 a 6,50 metri circa e una superficie calpestabile di circa 380 metri quadrati – è stato progettato sulla base dell’efficienza energetica delle sorgenti luminose, degli standard illuminotecnici richiesti e sulle prestazioni delle apparecchiature in termini di manutenzione. Sono state impiegate sorgenti luminose ad elevata efficienza e gli apparecchi illuminanti sono stati installati nella stessa posizione degli apparecchi preesistenti con sostituzione punto-punto e ottimizzando l’onere impiantistico. La soluzione a led consentirà una riduzione dei costi di manutenzione grazie ad una durata superiore a 25 anni (80% di flusso dopo 50.000 ore) e dei consumi. L’importo complessivo intervento dell’intervento è di 53.000 euro.

Un secondo progetto riguarda l’installazione di una nuova struttura scenica “americana” , una nuova struttura motorizzata che risponde alle esigenze di verifica delle condizioni dei carichi sospesi (e garantisce la sicurezza in ambiente frequentato dal pubblico) e di verifica della compatibilità e delle condizioni di sicurezza statica degli elementi ancorati in quota. L’americana inoltre rende possibile l’installazione di apparecchi audio-video-luci e gli interventi di calibrazione da terra, il tutto in condizioni di sicurezza, facilitando la manutenzione periodica ordinaria degli impianti sospesi. L’importo complessivo dell’intervento è di 70.000 euro.