Violento scontro stamane alle 4.30 in viale dal Verme a Vicenza. In base ad una prima ricostruzione, un netturbino a bordo di una moto si è scontrato con un’auto guidata da un cittadino americano che stava svoltando in una stazione di servizio. In seguito all’impatto il motociclista è voltato a terra riportando gravi traumi ed è stato portato all’ospedale San Bortolo in codice rosso.