Vicenza – Nella Zona Rossa con mutande piene di marijuana: arrestato pusher in bici

Spacciava droga in piena zona rossa, ma è finito in manette con la marijuana nascosta nelle mutande. È accaduto alle 12.30 di martedì 15 luglio 2025 a Vicenza, in Corso San Felice e Fortunato, dove gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un 31enne di origine nigeriana, senza fissa dimora, già noto per precedenti legati agli stupefacenti.

Il giovane, in sella a una bicicletta, ha cercato di sfuggire al controllo accelerando e rifugiandosi nel parcheggio di un supermercato. Entrato nel negozio, è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno notato mentre teneva costantemente una mano all’altezza dei pantaloni. Fermato e perquisito, nascondeva nei propri slip un involucro in nylon contenente 110 grammi di marijuana.

Oltre alla droga, la polizia ha sequestrato anche 115 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e il suo cellulare. Arrestato, è stato portato in Questura per l’identificazione e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.