VICENZA – Negozio in corso San Felice, da domani per 30 giorni la chiusura alle 18

Scatta da domani la riduzione per 30 giorni dell’orario di apertura di un negozio di vicinato di corso Santi Felice e Fortunato, teatro di episodi di spaccio di stupefacenti, abuso d’alcol tra i clienti, risse e aggressioni verbali agli agenti intervenuti più volte sul posto.

Scaduti infatti i termini entro i quali il titolare avrebbe potuto presentare una memoria difensiva, diventa ora effettivo l’obbligo di chiusura per 30 giorni dalle 18 alle 7 del mattino stabilito dal sindaco.

“Le attività commerciali – commentano il sindaco e l’assessore alle attività produttive – devono portare vitalità e servizi nei quartieri, non problemi per la quiete e la sicurezza pubblica. Interveniamo con una significativa riduzione dell’orario di vendita, al termine di un periodo di chiusura totale disposto dal questore, nella speranza che questo provvedimento induca il titolare ad allontanare chi disturba e delinque, anziché diventare un punto di ritrovo per balordi”.