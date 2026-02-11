Vicenza, nasce in centro un “gioiellino verde”: pronto il nuovo parco nell’ex carcere di San Biagio (le foto)

VICENZA – Un nuovo spazio verde sta per aprire nel cuore della città. In contrada Pedemuro San Biagio sono ormai alle battute finali i lavori che trasformeranno l’area dell’ex carcere in un giardino pubblico accessibile a tutti. Questa mattina il sindaco Giacomo Possamai, insieme agli assessori Cristiano Spiller (Lavori pubblici) e Cristina Balbi (Sviluppo economico e territorio) e al consigliere comunale Stefano Dal Pra Caputo, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere quasi ultimato.

Il futuro parco sorgerà all’interno del complesso che un tempo ospitava la casa circondariale cittadina. L’intervento ha mantenuto intatta la struttura originaria dell’edificio, valorizzandone il carattere storico, e ha preservato tutte le alberature perimetrali oltre a diversi esemplari già presenti nell’area. L’obiettivo è restituire alla città uno spazio rimasto chiuso per decenni, trasformandolo in un’oasi verde nel pieno centro storico.

Secondo l’amministrazione, si tratta di una risposta concreta alla crescente richiesta di aree verdi e luoghi di aggregazione nel centro urbano. Nelle prossime settimane saranno completate le ultime potature e le operazioni di messa in sicurezza delle piante, insieme alla piantumazione di nuove essenze. In fase di ultimazione anche le pavimentazioni drenanti in ghiaia, mentre è prevista la sostituzione del vecchio portone metallico con una nuova cancellata e il rifacimento del marciapiede esterno in porfido, in continuità con la riqualificazione della piazzetta davanti alla sede universitaria.

L’investimento complessivo, inizialmente previsto in 200 mila euro, è stato portato a 270 mila euro grazie a una perizia suppletiva da 70 mila euro. Le risorse aggiuntive serviranno a migliorare l’accessibilità dei percorsi interni, stabilizzare i camminamenti e realizzare interventi fitosanitari sulle alberature, oltre a integrare il collegamento con gli spazi pubblici circostanti.

Il nuovo giardino si estenderà su 1.340 metri quadrati, di cui 740 effettivamente fruibili, in adiacenza alla sede universitaria. L’area sarà attrezzata con percorsi che inviteranno a esplorarne ogni angolo, spazi per la sosta e il relax, nuove piantumazioni di alberi e arbusti tappezzanti. Sono previste anche installazioni dedicate al tempo libero, come una slackline e alcune amache, per favorire l’incontro e la socialità.

Lo spazio, in parte di proprietà comunale e in parte demaniale – quest’ultima concessa al Comune per sei anni rinnovabili – sarà aperto al pubblico entro la primavera. L’accesso sarà regolato da orari di apertura e chiusura. Il progetto rappresenta il primo tassello di una più ampia strategia di rigenerazione dell’area di San Biagio, che coinvolge anche la Biblioteca Bertoliana, l’ex sede Aim (oggi Magis), il Cinema Corso e gli spazi universitari, con l’obiettivo di creare un sistema integrato di luoghi pubblici dedicati soprattutto ai giovani, alle famiglie e a chi vive il centro storico.