Vicenza, nasce il Comitato provinciale contro la contaminazione da PFBA: più monitoraggi e indagini

Vicenza, 12 novembre 2025 – Questa mattina a Palazzo Nievo è stato costituito il Comitato Provinciale di Coordinamento per la gestione unitaria dei procedimenti relativi alla contaminazione da PFBA, le sostanze perfluoroalchiliche rilevate in alcuni tratti dell’acquifero vicentino e in siti interessati dal deposito di terre e rocce da scavo provenienti dai lavori della Superstrada Pedemontana Veneta, in particolare nelle gallerie di Malo e Sant’Urbano.

Il Comitato nasce dalla necessità di potenziare il monitoraggio del territorio e incrementare le indagini conoscitive su tutti i siti coinvolti, operazioni che richiedono investimenti economici significativi.

La Provincia di Vicenza ha coinvolto tutti i Comuni interessati dalla contaminazione (Arzignano, Brogliano, Caldogno, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Isola Vicentina, Dueville, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Sarcedo, Thiene, Trissino, Villaverla, Vicenza), oltre a Arpav e Ulss 8.

Durante l’incontro è stato confermato che la potabilità delle acque pubbliche è sotto controllo: tutti i cittadini serviti dagli acquedotti possono utilizzare l’acqua in sicurezza.

Arpav ha illustrato i risultati delle indagini finora condotte, ma Provincia e Comuni sottolineano l’importanza di estendere le analisi a tutti i siti potenzialmente interessati, per ottenere un quadro completo e adottare misure adeguate.

Il Comitato Provinciale di Coordinamento avrà anche il compito di presentare osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale nell’ambito della procedura VIA in corso. Questo consentirà di stabilire ulteriori prescrizioni a Superstrada Pedemontana Veneta, rafforzando le misure di mitigazione e compensazione e potenziando i futuri monitoraggi ambientali.