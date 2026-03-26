Vicenza – Monopattini e bike sharing sotto accusa: Colombara chiede più regole e sicurezza

La mobilità in sharing torna al centro del dibattito a Vicenza. Il consigliere comunale Raffaele Colombara ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti e interventi concreti su bike sharing e monopattini elettrici, sollevando dubbi sull’equilibrio tra sostenibilità, sicurezza e decoro urbano.

Negli ultimi anni questi servizi si sono diffusi come alternativa ecologica agli spostamenti tradizionali, ma – evidenzia Colombara – hanno mostrato anche criticità evidenti: mezzi abbandonati sui marciapiedi, davanti a passi carrabili, rampe per disabili o attraversamenti pedonali, con conseguenti rischi per la circolazione e l’accessibilità degli spazi pubblici, soprattutto per anziani, persone con disabilità e famiglie con passeggini.

Il tema diventa ancora più rilevante alla luce delle novità normative. Il 18 marzo 2026 è stato infatti pubblicato il decreto che introduce, dal 16 maggio, l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, con sanzioni da 100 a 400 euro. Un cambiamento che potrebbe incidere profondamente sul modello “free-floating”, basato sull’utilizzo libero dei mezzi senza stalli fissi.

A Vicenza, inoltre, è già in corso una fase decisiva: con una determinazione del 31 luglio 2025 il Comune ha avviato la procedura per il nuovo affidamento del servizio di bike sharing per il periodo 2026–2029.

Nell’interpellanza, Colombara chiede al sindaco e alla giunta risposte puntuali su diversi aspetti: le tempistiche del nuovo servizio, la valutazione aggiornata delle criticità, le misure per contrastare l’abbandono dei mezzi e garantire la loro rapida rimozione, oltre alla possibilità di risalire agli utenti responsabili in caso di utilizzi irregolari.

Tra i punti centrali anche l’adeguamento alle nuove norme nazionali e l’eventuale introduzione di strumenti già adottati in altre città, come aree di parcheggio obbligatorie, limitazioni nelle zone sensibili e un rafforzamento dei controlli e delle sanzioni.

L’obiettivo, sottolinea il consigliere, è evitare che la mobilità in sharing si trasformi in un fattore di disordine urbano, garantendo invece un servizio efficiente e sicuro. Una sfida che passa da regole chiare, responsabilità degli utenti e una gestione più strutturata degli spazi pubblici.