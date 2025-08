Vicenza – Minacce di morte sulla sede M.I.S. (riferimento all’eccidio di Schio). Deghenghi: “Una meschina dimostrazione di bassezza e vigliaccheria”

Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025, ignoti hanno imbrattato con scritte in rosso la vetrina della sede del Movimento Italia Sociale (M.I.S.) di Vicenza, deturpando la vetrofania recentemente apposta. Il messaggio, tracciato con vernice spray, riporta una data e una frase inequivocabili: “7-7-1945 ciò che vi spetta”, un chiaro riferimento all’eccidio di Schio, tragico episodio del dopoguerra italiano in cui 54 persone furono uccise all’interno del carcere cittadino da formazioni partigiane.

A commentare l’accaduto è il portavoce del movimento, Gian Luca Deghenghi, che condanna con fermezza l’azione:

“Dispiace per il carattere odioso della scritta – afferma – che dimostra quanto odio represso covi nell’animo di certa parte politica. L’eccidio di Schio è per noi e per i vicentini un argomento delicato, per questo proviamo particolare schifo per chi ha inteso farne strumento per attaccarci.”

Deghenghi precisa che il movimento non intende enfatizzare il tono minaccioso del messaggio:

“Non lo prendiamo nemmeno in considerazione e non ne facciamo motivo per patetiche rivendicazioni. Riteniamo l’episodio né più né meno che una meschina dimostrazione di bassezza e vigliaccheria. Puliremo tranquillamente la vetrina e continueremo per la nostra strada.”

Il comunicato si chiude con una nota che suona come un monito:

“Sia chiaro a tutti, specie agli autori delle scritte, che il M.I.S. non si dimenticherà di quanto accaduto.”

Al momento non si hanno notizie su eventuali indagini o identificazioni dei responsabili. L’episodio contribuisce ad alimentare un clima di tensione politica in un territorio storicamente segnato da memorie ancora vive del conflitto e del dopoguerra.