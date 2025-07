Vicenza – Migrante nordafricano spacciatore in Zona Rossa, arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Operazione dei Carabinieri nell’ambito dei controlli nella “zona rossa”

Vicenza, 16 luglio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Vicenza hanno arrestato un cittadino tunisino di 20 anni, colto in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta in Corso San Felice e Fortunato, nell’ambito dei controlli disposti nella cosiddetta “zona rossa”, area sottoposta a vigilanza rafforzata su ordinanza del Prefetto per contrastare degrado e criminalità diffusa.

Il giovane è stato fermato a bordo di un’autovettura e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di nove dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,1 grammi, e 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto è frutto di un’intensa attività di controllo e prevenzione da parte dell’Arma, che continua a presidiare il territorio con attenzione costante, in particolare nelle zone più critiche del capoluogo berico.

Dopo le formalità di rito, il ventenne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. La droga e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono affidate alla Stazione Carabinieri di Vicenza.