Vicenza – McDonald’s sostiene Casa Santa Lucia: 150 pasti a settimana per dieci martedì consecutivi

Vicenza, 8 aprile 2026 – McDonald’s rinnova il proprio impegno a fianco di Caritas Diocesana Vicentina per sostenere le persone in grave marginalità che ogni giorno frequentano la mensa di Casa Santa Lucia.

Anche quest’anno, tramite la licenziataria Emmepi s.r.l. di Torri di Quartesolo, la multinazionale donerà 150 pasti ogni martedì, per dieci settimane consecutive, dal 24 marzo al 26 maggio. I pasti consistono in un doppio cheeseburger, una mela e una bottiglietta d’acqua e saranno distribuiti dai volontari Caritas agli oltre cento ospiti che quotidianamente usufruiscono della struttura diurna.

L’iniziativa rientra nel progetto “Sempre aperti a donare”, promosso da McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, volto a fornire un sostegno concreto alle comunità più vulnerabili.

“Desideriamo esprimere un vivo ringraziamento a McDonald’s e Emmepi per questa importante donazione – ha commentato don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina –. La mensa di Casa Santa Lucia non riuscirebbe a soddisfare tutte le moltissime quotidiane richieste di aiuto se non fosse sostenuta da numerose testimonianze di generosità come questa. Grazie, quindi, per aver voluto esprimere anche quest’anno un gesto di concreta solidarietà”.

La collaborazione tra McDonald’s e Caritas conferma ancora una volta l’importanza del coinvolgimento delle aziende nella solidarietà locale, contribuendo a garantire pasti caldi e nutrizionalmente bilanciati a chi vive in difficoltà.