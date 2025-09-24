Vicenza, l’ex Vescovado diventa campus della Virginia University

Firmato l’accordo tra la Diocesi e l’ateneo statunitense. Nasce il Centro studi Mario di Valmarana

Vicenza scrive un nuovo capitolo della sua storia culturale e accademica. Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre è stato infatti siglato l’accordo di locazione tra la Diocesi di Vicenza e la Facoltà di Architettura dell’Università della Virginia (UVA), che porterà alla nascita del primo campus italiano dell’ateneo statunitense all’interno dell’ex Vescovado, in piazza Duomo 10.

La decisione arriva dopo il trasferimento degli uffici della Curia al Centro pastorale diocesano “Arnoldo Onisto” e la scelta del vescovo Giuliano Brugnotto di abitare presso la comunità sacerdotale già residente. Gli spazi dell’episcopio, che per secoli sono stati cuore della vita religiosa e civile vicentina, diventano così sede stabile di un centro di formazione internazionale.

L’inaugurazione coincide con un anniversario significativo: cinquant’anni fa il professor Mario Di Valmarana, architetto vicentino e docente all’UVA, avviava il programma di viaggi di studio per studenti americani a Vicenza. A lui è intitolato il nuovo Centro studi, diretto dal professor William Sherman, che ospiterà a rotazione gruppi di 25 studenti.

«Accogliere stabilmente in questi spazi la Scuola di Architettura dell’Università della Virginia, una delle più prestigiose università pubbliche degli Stati Uniti, è per noi motivo di gratitudine e speranza – ha dichiarato il vescovo Brugnotto –. È un segno dei tempi che parla di ponti tra i popoli, tra culture e generazioni, e lo fa in una città che reca impressa l’impronta di Andrea Palladio».

Soddisfazione è stata espressa anche dal preside della Facoltà di Architettura, Malo A. Hutson: «Il professor Valmarana ha concepito questi programmi come un’estensione dell’Università, per offrire un apprendimento esperienziale. Con questo centro, portiamo avanti quei valori e rafforziamo le nostre partnership globali».

Sherman ha sottolineato la centralità del Veneto per l’esperienza formativa degli studenti: «Venezia e Vicenza, con la loro identità unica di crocevia globale, offrono un laboratorio vitale per lo studio della vita e della cultura urbana. Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo».

Al fianco della Diocesi e dell’ateneo c’era il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che ha salutato l’apertura del campus come «un tassello importante nel rafforzamento della vocazione universitaria di Vicenza». «Gli studenti troveranno qui una sede stabile nella città plasmata da Palladio, riconosciuto dal Congresso degli Stati Uniti come padre dell’architettura americana – ha ricordato il primo cittadino –. Ma c’è di più: torna a vivere un luogo straordinario del nostro centro storico. Il Centro Valmarana riapre il Vescovado alla città e al mondo, restituendo anima e futuro a uno spazio di altissimo valore culturale e simbolico. Vicenza si apre, si trasforma, cresce — nel segno della cultura».