Vicenza – Lavori di Viacqua: chiude un tratto di via Rossi

Da lunedì 14 luglio fino a venerdì 22 agosto è prevista la chiusura temporanea di un tratto di via Rossi, dovuta ad alcuni lavori di rifacimento della rete fognaria da parte di Viacqua.

La chiusura riguarderà il tratto di via Rossi che va dall’incrocio con via Vaccari fino a quello con via Ferretto de Ferretti. Viene garantito comunque l’accesso ai residenti e sul marciapiede per pedoni e ciclisti. È previsto inoltre il restringimento temporaneo della carreggiata in via Vaccari, all’incrocio con via Rossi e via Maganza, e all’incrocio con via Ferretto de Ferretti.

Tra le modifiche alla viabilità, prevista l’istituzione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia in via Ferretto de Ferretti, nel tratto da via Rossi e via Vaccari, e nella stessa via Vaccari, nel tratto da via Rossi a via Ferretto de Ferretti. Verrà poi realizzata una rotatoria temporanea all’incrocio tra via Vaccari e via Ferretto de Ferretti. Saranno inoltre coperti i semafori presenti all’incrocio tra via Vaccari e via Ferretto de Ferretti.

L’intervento risulta necessario in quanto i ripetuti fenomeni di cedimento del manto stradale, dovuti alle condizioni vetuste della tubazione esistente, hanno evidenziato come il tratto di rete fognaria della strada abbia la necessità di essere rinnovato. Proprio per evitare ulteriori e più gravi cedimenti e le loro possibili conseguenze, Viacqua avvierà i lavori di rinnovamento della condotta fognaria e dei relativi allacciamenti in via Rossi. La necessità di garantire la continuità del servizio fognario durante il cantiere rende l’intervento particolarmente complesso perciò, salvo imprevisti e compatibilmente con le condizioni meteorologiche, si stima che i lavori di rinnovamento della rete fognaria possano essere ultimati entro le prime settimane del mese di agosto.

Al termine dei lavori, gli scavi saranno chiusi con una prima asfaltatura provvisoria. Trascorso il necessario periodo di assestamento degli scavi, dopo 6 mesi – 12 mesi dalla conclusione dei lavori, l’opera potrà essere completata con l’asfaltatura definitiva e il ripristino della segnaletica su tutta l’area dell’intervento, prevista per la primavera/estate 2026.