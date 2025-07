Vicenza – Lavori di manutenzione straordinaria stradale in via Fra Paolo Sarpi, via Galileo Galilei e viale Mazzini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sono previsti nei prossimi giorni una serie di lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade di Vicenza. Oggi, lunedì 14 luglio è in programma la chiusura al transito veicolare di via Fra Paolo Sarpi e di via Galileo Galilei, dalle 7.30 e non oltre la stessa giornata. Sarà dunque vietato parcheggiare su ambo i lati di entrambe le vie e le attività commerciali saranno raggiungibili a piedi. Non verranno invece interessate le linee del trasporto pubblico locale.

Un altro intervento è previsto domani, martedì 15 luglio, in viale Mazzini. Nella carreggiata lato Questura si viaggerà su una sola corsia per volta, per consentire il risanamento della pavimentazione tra la Questura e la rotatoria del Teatro Comunale. Anche nella carreggiata lato mura si viaggerà su una sola corsia per volta, per consentire il rifacimento nel manto d’usura tra la rotatoria del Teatro Comunale e la rotatoria nei pressi di Porta Santa Croce. Saranno vietate le manovre di svolta a sinistra da viale Mazzini a viale Battaglione Framarin, con obbligo di proseguire dritti, e inversione di marcia alla rotatoria di Porta Santa Croce, nonché la manovra di svolta a sinistra da viale Battaglione Framarin riservata agli autobus. Durante il cantiere dovranno essere sospese le fermate del trasporto pubblico locale presenti lungo viale Mazzini, in entrambi i sensi di marcia, per consentire di lavorare in sicurezza.

La durata dei lavori potrebbe variare a causa delle condizioni meteo.