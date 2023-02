VICENZA – Ladri in chiesa: rubato candeliere votivo

Incursione dei ladri nella chiesa della Sacra Famiglia di San Lazzaro, in via P. Luigi da Palestrina a Vicenza. Ignoti hanno rubato il candeliere votivo presente nel luogo sacro, nel primo pomeriggio di martedì 7 febbraio. La notizia è rimbalzata sui social con l’appello affinché l’oggetto venga ritrovato e riportato in chiesa. Il candeliere era posto dinnanzi l’altare della Madonna. I furti di elemosine nelle chiese sono frequenti, meno frequenti quelli di arredi sacri, come in questo caso.