Vicenza – Incidenti: aumenta il controllo della Polizia Locale con ‘Strade Sicure’. Previsti nuovi Targa System

Aumentare la sicurezza della viabilità. È questo lo scopo di “Strade sicure”: l’attività di controllo e contrasto delle violazioni del codice della strada che la polizia locale di Vicenza, attraverso il settore di polizia stradale, intende mettere in campo dopo i recenti sinistri avvenuti lungo le strade vicentine, in alcuni casi con esiti purtroppo mortali.

L’attività “Strade sicure”, presentata questa mattina al comando di polizia locale dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e dal comandate Massimo Parolin, accompagnato dalla vicecomandante Nives Pillan, dal commissario Michele Camarata e dal commissario Giancarlo Chemello, vedrà un maggiore controllo, tramite pattuglie dedicate e punti di vigilanza fissa, sulle strade già teatro di incidenti o segnalate come pericolose dai cittadini. L’obiettivo è proprio quello di contrastare quei comportamenti che spesso sono causa di sinistri.

«Avevamo promesso – le parole del sindaco Possamai -, dopo gli investimenti mortali che ci sono stati in strada Marosticana e altri incidenti gravi da pedoni e ciclisti in città, una stretta sui controlli, perché in città si corre troppo. Troppi sono poi gli automobilisti distratti alla guida, che usano ad esempio il cellulare. In questa settimana abbiamo lanciato una rete, un’attività di controlli legati ai targa system installati nei portali di accesso alla città, ma anche a presidi statici con la polizia locale nei quartieri. Vogliamo che le nostre strade siano sicure, che chi esce di casa possa pensare che la sua sicurezza è tutelata e quindi che la polizia locale fa questa attività di presidio. Serve però che il Governo finalmente intervenga con i decreti attuativi sulle rilevazioni di velocità, perché in questo momento le città sono completamente disarmate: non hanno strumenti per rilevare la velocità e per rispondere quindi ai tantissimi cittadini che ci chiedono di limitare le velocità nei quartieri».

Un incremento dei controlli con servizi statici e punti di vigilanza avverrà in diverse arterie principali della città, come in viale del Sole, in viale Cricoli, in viale Diaz, in strada Marosticana, sulla Riviera Berica, in via Martiri delle Foibe, su strada di Casale e in via dei Laghi.

Previsto anche un significativo aumento dei controlli per la verifica dei veicoli privi di copertura assicurativa e di revisione periodica, tramite l’utilizzo dei targa system. I controlli avverranno su tutti i varchi attivi, a rotazione, ovvero su strada Marosticana, in viale Trieste, in viale San Lazzaro, in viale della Scienza, in viale della Pace e in Riviera Berica.

Nelle scorse settimane la giunta comunale ha inoltre approvato un progetto per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza: proprio grazie a questo progetto, il Comune di Vicenza è risultato assegnatario di un finanziamento ministeriale del valore di 99.400 euro dal fondo nazionale per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Sarà dunque possibile installare dei nuovi occhi elettronici, ovvero dei nuovi varchi targa system, in viale del Sole (3), in strada Sant’Antonio (2) e in strada Pasubio (4). Questi nuovi apparecchi permetteranno, tramite la lettura delle targhe, di verificare se i mezzi sono assicurati, revisionati o ricercati.

Per quel che riguarda invece il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, l’attività “Strade sicure” prevede il dislocamento di due pattuglie che, in modo ripetuto e in fasce orarie differenti, eseguano controlli con l’utilizzo di alcoltest e di alcoblow. Pattuglie, che saranno dislocate nelle principali arterie viarie, ma anche nei quartieri e nelle vicinanze del centro storico.

Particolare attenzione verrà poi dedicata ai conducenti dei monopattini elettrici. L’azione degli agenti prevederà il contrasto sul territorio comunale di tutte le violazioni in materia, come il mancato uso del casco o dei dispositivi d’illuminazione e direzionali, il transito sui marciapiedi, il trasporto di altre persone e la velocità nelle apu (aree pedonali urbane) e nelle ztl (zone a traffico limitato). In casi specifici, proprio in merito alla velocità, si potrà arrivare anche alle verifiche tecniche del monopattino, presso un’autofficina autorizzata.

Anche l’uso del cellulare durante la guida, fonte di grande pericolo per la sicurezza stradale, sarà contrastato dall’attività della polizia locale, tramite anche l’utilizzo di auto civetta. Alla luce delle recenti modifiche al codice della strada, le violazioni potranno comportare anche il ritiro della patente di guida.

Per quel che riguarda la mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali, la polizia locale prevede controlli anche in merito a questo tema, che potranno essere svolti anche in questo caso con l’utilizzo di auto civetta. Previsto, inoltre, un incremento dell’attività di educazione stradale nelle scuole, già attivata con la Prefettura di Vicenza con il progetto “La strada giusta”.