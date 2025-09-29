Vicenza, in vigore le disposizioni anti-inquinamento dal 1° ottobre al 30 aprile 2026

Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 tornano a Vicenza le limitazioni alla circolazione dei veicoli e altre misure per contenere l’inquinamento atmosferico, come previsto dall’Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie della Regione Veneto.

Secondo l’assessore all’Ambiente Sara Baldinato, le novità sono poche e non impattanti: «Gli euro 5 diesel non saranno bloccati strutturalmente, ma solo in caso di allerta arancio o rossa, mentre la qualità dell’aria sta migliorando grazie alle azioni locali tempestive».

Principali novità:

I veicoli GPL e Metano con doppia alimentazione diesel o benzina (euro 0 e 1) non potranno circolare con livello verde; gli euro 2 saranno bloccati con livello arancio.

con doppia alimentazione diesel o benzina (euro 0 e 1) non potranno circolare con livello verde; gli euro 2 saranno bloccati con livello arancio. Veicoli commerciali euro 5 diesel non circoleranno dal livello arancione (in passato solo livello rosso).

Macchine agricole e operatrici saranno vietate con il secondo bollettino rosso consecutivo.

Le limitazioni valgono dalle 8.30 alle 18.30 e si applicano ai livelli verde, arancio e rosso, con sospensione dal 15 al 28 dicembre e dal 28 dicembre al 6 gennaio in caso di livello verde o arancione.

Divieto di sosta con motore acceso: tutti i veicoli, inclusi autobus e merci, durante lo stazionamento, devono spegnere il motore.

Sanzioni: da 168 a 678 euro, con possibile sospensione della patente da 15 a 30 giorni in caso di reiterazione.

Riscaldamento:

Abitazioni e uffici: max 19°C (tolleranza 2°C); edifici industriali/artigianali: max 17°C.

In caso di livello arancio o rosso: riduzione a 18°C.

Vietato usare generatori a biomassa inferiori a 3 stelle, e inferiori a 4 stelle in caso di criticità arancio o rosso.

Combustioni all’aperto: vietate, con eccezioni per massimo due eventi autorizzati tra falò e fuochi d’artificio tradizionali in assenza di allerta. Sono consentiti fuochi da privati con petardi F1 e barbecue a gas. Vietati i barbecue a legna nelle attività di ristorazione in caso di livello arancio o rosso.

Chiusura porte locali commerciali: obbligatoria durante l’accensione degli impianti termici, escluse attività senza riscaldamento o con lama d’aria.

Domeniche ecologiche: dal 19 ottobre e ogni ultima domenica del mese fino ad aprile (marzo escluso), con coinvolgimento dei consigli di quartiere.

Per dettagli e ordinanza completa: Comune di Vicenza.