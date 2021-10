Vicenza in vetrina nazionale su Raiuno domenica 3 ottobre

Andrà in onda su Raiuno domenica 3 ottobre la puntata di “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di RAI UNO, patrocinato dal MiC (Ministero della Cultura) in questa occasione sulle tracce di Andrea Palladio.

Il conduttore Livio Leonardi, partendo dalla spettacolare Piazza dei Signori, condurrà il pubblico alla scoperta delle Ville e dei Palazzi realizzati grazie alla genialità del celebre architetto della Serenissima. La regia è affidata a Roberto Croce già regista e coreografo dei principali musicals realizzati in Italia e che da un paio di domeniche ha ripreso la guida di Domenica IN di Mara Venier.

Da Villa Godi Malinverni il racconto proseguirà a Villa la “Rotonda” quindi a Villa Caldogno, nella Basilica Palladiana e al Teatro Olimpico ed infine, all’interno del Santuario della Madonna di Monte Berico, edificio sacro che racchiude una storia davvero particolare.

Storie e atmosfere ricostruite, come in una fiction storica, da personaggi in costume d’epoca grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Amici di Thiene, con il loro patrimonio di abiti realizzati magistralmente a mano, secondo le mode rinascimentali.



Le riprese, coordinate dal Consorzio Vicenza è, sono state realizzate grazie alla collaborazione di Comune di Vicenza, Comune di Caldogno, Ordine dei Servi di Maria per il Santuario di Monte Berico, Villa Godi Malinverni, Villa La Rotonda.



Appuntamento dunque su Rai Uno, domenica alle 9.40 in compagnia di “Paesi che vai ….”