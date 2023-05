VICENZA – In Piazza dei Signori la Giornata della Prevenzione dell’Ulss 8

Domenica 7 maggio in Piazza dei Signori, dalle ore 15.00 alle 19.00, gli operatori sanitari dell’ULSS 8 Berica saranno presenti con oltre 20 postazioni per consigli di salute

Domenica 7 maggio ritorna l’appuntamento con la Giornata della Prevenzione, promossa dall’ULSS 8 Berica e ospitata quest’anno nella prestigiosa cornice di Piazza dei Signori, nel cuore della Città, a sottolineare l’impegno a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini ai quali portare un fondamentale messaggio di salute.

«La Giornata della Prevenzione – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – è ormai un appuntamento fisso per la nostra Azienda, frutto di un notevole sforzo organizzativo per coinvolgere e coordinare un gran numero di servizi e unità operative. L’obiettivo non è solo fare massa critica per coinvolgere un pubblico il più ampio possibile, ma anche offrire uno sguardo complessivo sull’impegno dell’Azienda per la salute del cittadino, che è davvero a 360° così come a 360° è il messaggio di salute che proporremo durante la giornata».

Per l’occasione, dalle 15.00 alle 19.00 saranno presenti in piazza oltre 20 servizi e unità operative diverse, ciascuno con il proprio personale e un proprio stand: Epidemiologia e Screening-Radiologia, Medicina Legale, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Attività Motoria, SPISAL, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi Veterinari, Direzione Medica Ospedaliera, Direzione delle Professioni Sanitarie, Dipartimento Salute Mentale e Disturbi Alimentari, SUEM, Nefrologia, Pediatria e Patologia Neonatale, Chirurgia Senologica, Ostetricia e Ginecologia, Laboratorio Analisi, Chirurgia Plastica, Neurologia, Disabilità e Servizi Integrazione Lavorativa, Dipartimento per le Dipendenze – SER.D, Diabetologia, Oculistica.

A questi si aggiungeranno inoltre gli stand di ARPAV, Polizia Stradale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e Università degli Studi di Padova, parti integranti e complementari del messaggio di prevenzione promosso.

Presso ciascuno stand sarà possibile ricevere materiale informativo e consigli di salute e prevenzione.

Domenica 7 maggio in Piazza dei Signori le parole d’ordine saranno SALUTE e PREVENZIONE!

Tutte le info: www.aulss8.veneto.it/giornataprevenzione