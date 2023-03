VICENZA – In Italia per delinquere: tunisino espulso dal Questore

Nella giornata di ieri l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza ha scortato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Milano, tale F.A., un uomo di nazionalità tunisina, di anni 34, pluripregiudicato e irregolare dal 2013.

L’individuo, noto alle Forze dell’Ordine per essere stato più volte denunciato e arrestato, verrà quanto prima imbarcato su un volo aereo per il Paese d’origine.

Fin dal suo arrivo in Italia, l’uomo – irregolare sul territorio nazionale- aveva posto in essere una lunga serie di condotte criminali che lo hanno portato ad essere destinatario di diverse Espulsioni e Misure di Prevenzione.

Nel 2015 era stato arrestato a Modena per una rapina all’interno di un centro commerciale che aveva portato al ferimento degli Agenti di Polizia. Successivamente, nel 2020, era stato condannato dal Tribunale di Modena alla pena di 6 mesi di carcere per porto d’armi e, nel 2021, era stato denunciato nell’ambito corso di una indagine per traffico di sostanze stupefacenti.

Nonostante il diniego del Permesso di Soggiorno, costui aveva continuato a trattenersi in Italia in spregio alle norme della civile convivenza. Nella giornata di ieri, a seguito di provvedimento di espulsione, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dea Territorio Nazionale con contestuale Decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Milano, ove è stato scortato dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura.