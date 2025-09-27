AMBIENTEATTUALITA'CRONACA
27 Settembre 2025 - 17.11

Vicenza, in 5000 per l’inaugurazione del Parco della Pace (fotogallery)

REDAZIONE
Vicenza, 27 settembre 2025 – Una folla di 5.000 cittadini ha preso parte questa mattina all’inaugurazione del Parco della Pace, la più grande area verde della città, sorta sui terreni dell’ex aeroporto Dal Molin grazie a una lunga mobilitazione civica.

Il momento più atteso è stato il taglio del nastro – un tricolore lungo 100 metri – che ha ufficialmente aperto i cancelli del parco. «Questo parco, che oggi è già così pieno di vita, è nato 15 anni fa da una grande mobilitazione civica contro la militarizzazione – ha detto il sindaco Giacomo Possamai –. È insieme straordinaria infrastruttura verde e pensiero collettivo sulla Pace: una delle più grandi opportunità per il futuro della nostra città».

Sul palco, accanto al sindaco e all’assessore Leone Zilio, anche l’ex primo cittadino Achille Variati, promotore del trasferimento dei terreni al Comune, e il sindaco di Betlemme Maher Canawati. «È una storia democratica che non va dimenticata – ha ricordato Variati –. Questo parco, unico per bellezza e respiro, deve essere fatto conoscere a tutti i bambini di Vicenza». Canawati ha invece sottolineato il valore universale del progetto: «Venendo in bicicletta qui ho davvero sentito la Pace. Ho immaginato che il muro tra Gerusalemme e Betlemme non esistesse più. Senza speranza non c’è vita».

La mattinata è stata animata da camminate, biciclettate, giochi per bambini, attività sportive e incontri sulla pace, con la partecipazione di numerose associazioni e il supporto dell’Hangar Palooza Festival. Le iniziative proseguiranno fino a domenica 28 settembre.

Il parco sarà accessibile da più ingressi pedonali e ciclabili e, a partire da lunedì, resterà aperto tutti i giorni.

