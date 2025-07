Vicenza – Il TAR respinge la richiesta di GPS di sospendere il pagamento del canone. Spiller: “Se non pagano, fine del contratto”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Novità importante nel contenzioso tra Comune e Gps, Global Parking Solutions S.p.A, gestore della sosta in città. Il presidente del Tar per il Veneto oggi si è espresso, rigettando la richiesta di Gps di sospendere il versamento del canone. Ricordiamo che il servizio di gestione dei parcheggi a Vicenza è stato affidato alla società GPS Spa (Global Parking Solution) a partire dal 1º settembre 2022, in seguito all’esito di una gara pubblica promossa dal Comune, sotto la precedente amministrazione Rucco. Ricordiamo anche che il Comune di Vicenza ha dovuto bandire una gara europea (procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) proprio per rispettare la normativa nazionale e comunitaria sui contratti pubblici, diventata ancora più stringente con il Codice del 2023

«Apprendiamo con soddisfazione – commenta l’assessore con delega alla mobilità Cristiano Spiller – che il presidente del Tar ha rigettato la richiesta di Gps di sospendere il versamento del canone. Confidiamo pertanto nel pagamento immediato di quanto dovuto. Se Gps non provvederà al pagamento, alla luce del pronunciamento del presidente del Tar il contratto potrà essere risolto senza indugi».

Il Comune di Vicenza ha segnalato nei giorni scorsi che GPS Spa (Global Parking Solutions) deve ancora versare circa 7 milioni di euro entro la fine di agosto, relativi a canoni non pagati nei due anni di gestione (contratto avviato nel settembre 2022). Il Canone annuo previsto dal contratto è di circa 3,5 milioni di euro. Il debito accumulato: se entro agosto GPS non regolarizzerà la posizione, il Comune sarà creditore di 7 milioni di euro con serie conseguenze per il bilancio comunale: questi mancati introiti rischiano di fermare nuovi investimenti come manutenzioni stradali, scuole e stipendi, dato che il Comune ha dovuto congelare fondi per coprire il buco