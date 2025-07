Vicenza – Il Comune copre con vetrofanie i negozi sfitti: promozione della città in attesa che riprendano vita

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Riflettori puntati sulle vetrine dei negozi sfitti, per trasformarle in occasione di promozione della città in attesa che riprendano vita. Fin dai mesi scorsi l’iniziativa è stata promossa dal Comune insieme a Confcommercio, con il coinvolgimento di una ventina di proprietari di locali sfitti che hanno allestito le vetrine con vetrofanie dedicate ai monumenti e agli eventi cittadini.

Da oggi l’obiettivo viene rinforzato da un’ordinanza con cui il sindaco dispone l’oscuramento con pannelli o pellicole adesive di tutte le vetrine sfitte entro 15 giorni dalla chiusura dell’attività, prevedendo una sanzione da 50 a 500 euro per chi non adempie e la possibilità, in caso di inosservanza, che sia il Comune a provvedere, addebitando i costi al proprietario.

«Il nostro centro storico è la vetrina della città. Per questo lo vogliamo sempre più vivo, ma anche pulito e decoroso – ha detto il sindaco Giacomo Possamai –. Con questa ordinanza chiediamo ai proprietari che hanno negozi sfitti di contribuire a tenerli puliti e di utilizzare le vetrine con vetrofanie che raccontino le bellezze della città finché non verranno riaffittati. In alcuni casi, purtroppo, ci troviamo davanti a situazioni inaccettabili: locali con oggetti abbandonati e rifiuti lasciati all’interno, o con cartelli strappati rimasti appiccicati ai vetri. È qualcosa che non possiamo più tollerare. Sappiamo che sono anni difficili per il commercio di vicinato e siamo convinti che anche questo piccolo impegno possa contribuire ad avere un centro storico più accogliente e attrattivo. L’obiettivo primario, naturalmente, è che molte di queste vetrine possano presto tornare a vivere con nuove attività, ma nel frattempo non possiamo permettere che restino in stato di abbandono».

L’ordinanza, che resterà in vigore fino al 31 dicembre, prevede nel dettaglio che vetrofanie, pellicole, pannelli, coprano completamente l’interno dei locali, che dovranno essere comunque puliti e decorosi. Andranno coperti o rimossi anche scritte pubblicitarie dismesse, cavi, tubi e impiantistica deteriorata.

Inoltre, oggi la giunta ha fissato in 300 euro l’importo della sanzione per chi viola l’obbligo di tenere costantemente puliti vetrine, infissi e muri dei locali che si affacciano sulla strada, un obbligo già previsto dal Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza.