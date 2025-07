Vicenza – Il Bosco Lanerossi è salvo: spostato il cantiere TAV

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

«Il bosco dell’ex Lanerossi è salvo». L’annuncio è stato dato oggi direttamente sul posto dal sindaco Giacomo Possamai che ha precisato: «Dopo mesi di confronto con Iricav e RFI, abbiamo ottenuto un risultato importantissimo: l’area del cantiere TAV che doveva sorgere in questa zona sarà spostato altrove. Un traguardo raggiunto anche grazie all’impegno di cittadini, comitati e attivisti, che hanno saputo far emergere il valore di questo luogo unico: un’area privata con all’interno alberi monumentali; un ecosistema nato spontaneamente, oggi riconosciuto per la sua biodiversità e il suo valore simbolico. Adesso inizia una nuova fase perché quest’area diventerà pubblica. Vogliamo trasformarla in un bosco urbano accessibile e condiviso dal quartiere e dalla città, una nuova area verde da vivere e custodire insieme».

A difesa del Bosco Lanerossi di Vicenza, minacciato dai cantieri per la linea TAV Verona–Padova, si è mobilitato un ampio fronte composto da cittadini, comitati e associazioni. In prima linea il Comitato dei cittadini del quartiere Ferrovieri, promotore di una petizione online che ha raccolto migliaia di firme per salvaguardare il bosco urbano, destinato a essere ridotto da oltre 11.000 m² a soli 50 m². Accanto a loro, l’assemblea “I Boschi che Resistono” e i movimenti NO TAV hanno istituito un presidio permanente nell’area, organizzando fiaccolate, cortei e manifestazioni pubbliche con la partecipazione di centinaia di persone. Alla protesta hanno aderito anche importanti realtà ambientaliste e civiche come Italia Nostra, Legambiente, ISDE – Medici per l’Ambiente, WWF, Europa Verde e il centro sociale Bocciodromo, impegnate sia nelle iniziative sul campo che in azioni legali, come esposti al TAR. Le mobilitazioni, tra cui cortei da piazza Castello e fiaccolate partecipate da oltre 600 persone nonostante il maltempo, testimoniano una diffusa e determinata opposizione cittadina all’abbattimento del bosco, ritenuto un patrimonio ambientale irrinunciabile per la città.