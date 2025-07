Vicenza – Gira di notte per Corso San Felice con un seghetto da 40 cm in mano: denunciato straniero

Alle ore 2:00 del 24 luglio 2025, in corso SS. Felice e Fortunato a Vicenza, una pattuglia della Squadra Volante ha fermato un uomo che camminava brandendo un seghetto con lama da circa 40 cm e una pinza. Alla richiesta degli agenti, l’uomo ha consegnato spontaneamente gli oggetti.

Nel corso del controllo, però, il soggetto — identificato come I.U., cittadino nigeriano di 41 anni, residente a Vicenza e in regola con il permesso di soggiorno — ha estratto autonomamente un trapano nascosto sotto la maglietta. L’uomo è risultato avere diversi precedenti di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio.

Poiché non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sul possesso e sull’uso degli strumenti, gli agenti hanno proceduto al sequestro degli stessi.

I.U. è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti all’effrazione.

