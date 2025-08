Vicenza, fuga in monopattino con lancio di droga: bloccato e denunciato

Alle ore 12.00 circa di mercoledì 31 luglio 2025, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Vicenza, impegnato in un servizio di controllo del territorio nella zona di Campo Marzio, ha notato un uomo che, alla vista della pattuglia, si è dato repentinamente alla fuga a bordo di un monopattino.

Durante la corsa, il soggetto ha gettato un involucro di cellophane all’interno di una recinzione. Gli agenti, intervenuti con prontezza, sono riusciti a bloccarlo posizionando il veicolo di servizio sulla sua traiettoria.

Sin da subito, l’uomo ha manifestato un comportamento aggressivo e ostile, aggredendo verbalmente gli operatori. Vista la situazione, gli agenti lo hanno fatto salire sull’auto di servizio per accompagnarlo nel punto in cui era stato lanciato l’involucro. Proprio lì è stato recuperato un contenitore di plastica contenente dosi di sostanze presumibilmente stupefacenti.

La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento, occultati negli indumenti intimi dell’uomo, di ulteriori tre involucri di colore nero contenenti altra sostanza stupefacente.

Le analisi condotte hanno confermato che si trattava di eroina, cocaina e marijuana, per un peso complessivo di 5,63 grammi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Sequestrati anche il telefono cellulare, ritenuto verosimilmente utilizzato per l’attività di spaccio, e 58,45 euro in contanti, somma di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso e che si presume essere provento di attività illecita.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90.