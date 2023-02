VICENZA – Fu trovato con 2 kg di cocaina: arrestato spacciatore latitante

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica berica, hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto algerino, resosi latitante dallo scorso mese di ottobre, quando, al termine di una articolata indagine antidroga, anche con l’ausilio delle intercettazioni telefoniche, era stato emesso un provvedimento di carcerazione dalla locale Autorità Giudiziaria nei suoi confronti.

Proprio l’ascolto dei telefoni intercettati aveva portato, in un primo momento all’arresto in flagranza di reato di 4 persone con il sequestro di oltre 2 chili di cocaina purissima e di 35.000,00 euro in contanti.

Gli approfondimenti successivi hanno consentito di ricostruire la rete di spaccio e di fornire all’Autorità Giudiziaria un quadro probatorio accuratamente delineato nei confronti di ulteriori tre soggetti.

Al termine delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, accolta la richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre soggetti responsabili di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti quali marijuana, hashish e cocaina.

Le ricerche dei finanzieri del Gruppo di Vicenza hanno consentito di individuare il primo responsabile, senza fissa dimora e non in regola con i documenti di soggiorno nel nostro Paese e di trarlo in arresto lo scorso mese di ottobre.

La prosecuzione delle incessanti ricerche dei due latitanti algerini hanno portato dapprima alla individuazione del domicilio, in Vicenza, di uno dei latitanti e dopo brevi appostamenti di trarlo in arresto e condurlo nella locale casa circondariale.

Proseguono le ricerche dell’ultimo latitante da parte dei Finanzieri del Gruppo di Vicenza al fine di assicurarlo alla giustizia.

Al termine di tutta l’attività, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno accertato, per il solo anno 2020, cessioni di cocaina pari a gr. 2.585,5, venduta per un totale stimato di € 206.840,00.