Vicenza, fine dell’estate? In arrivo la grandine

Tra la tarda serata di questa sera e la mezzanotte di giovedì 21 agosto una perturbazione in arrivo da ovest porrà fine al periodo di tempo per lo più stabile (salvo qualche rovescio e temporale a tratti sulle zone montane) con temperature superiori alla norma anche in modo significativo. Mercoledì 20 e giovedì 21 sono dunque previste delle fasi di instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; periodo più significativo tra il pomeriggio di mercoledì e il pomeriggio/sera di giovedì. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche) e, specie giovedì e in pianura, quantitativi localmente anche abbondanti per forti rovesci ripetuti e/o in lento spostamento.

Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.