ATTUALITA'
19 Agosto 2025 - 16.26

Vicenza, fine dell’estate? In arrivo la grandine

Luca Faietti
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tra la tarda serata di questa sera e la mezzanotte di giovedì 21 agosto una perturbazione in arrivo da ovest porrà fine al periodo di tempo per lo più stabile (salvo qualche rovescio e temporale a tratti sulle zone montane) con temperature superiori alla norma anche in modo significativo. Mercoledì 20 e giovedì 21 sono dunque previste delle fasi di instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; periodo più significativo tra il pomeriggio di mercoledì e il pomeriggio/sera di giovedì. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche) e, specie giovedì e in pianura, quantitativi localmente anche abbondanti per forti rovesci ripetuti e/o in lento spostamento.

Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza, fine dell’estate? In arrivo la grandine | TViWeb Vicenza, fine dell’estate? In arrivo la grandine | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy