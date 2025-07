Vicenza, fermato con hashish e una lametta in tasca: 23enne tunisino denunciato e allontanato dalla “zona rossa”

Nella tarda serata del 22 luglio 2025, i Carabinieri della Stazione di Vicenza, impegnati in un servizio di ordine pubblico in Corso San Felice e Fortunato — area compresa nella cosiddetta “zona rossa”, oggetto di un’ordinanza prefettizia contro degrado e illegalità — hanno denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Il giovane è stato fermato durante un controllo di iniziativa: era sprovvisto di documenti e trovato in possesso di una lametta d’acciaio lunga 8 cm. Per questo motivo è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche 9,24 grammi di hashish, sostanza per la quale il 23enne è stato segnalato alla Prefettura in base all’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

A conclusione dell’intervento, all’uomo è stato notificato il provvedimento di allontanamento dalla zona, previsto dall’ordinanza prefettizia, per garantire la sicurezza e la vivibilità dell’area urbana.

