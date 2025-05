Vicenza, fermato con 62 ovuli di cocaina ed eroina in bocca: arrestato pusher straniero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio di oggi, un equipaggio della Sezione Volanti della Questura di Vicenza, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio disposti dal Questore Paolo Sartori Zerilli, ha arrestato un 26enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di 62 ovuli contenenti cocaina ed eroina, per un peso complessivo di circa 35 grammi.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17:00 nei pressi di via Monte Zovetto, dove l’uomo, alla vista degli agenti, ha assunto un comportamento sospetto. Fermato per un controllo, ha improvvisamente tentato la fuga, venendo però bloccato dopo pochi metri dagli operatori.

Durante l’identificazione, i poliziotti hanno scoperto che il soggetto occultava in cavità orale le 62 dosi di droga, già confezionate e pronte per lo spaccio. In seguito a una breve colluttazione, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale, trovando anche 1.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Con precedenti specifici per spaccio, l’uomo è stato arrestato in flagranza e accompagnato alla casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione conferma l’intensificazione dei controlli nelle aree sensibili del centro cittadino.