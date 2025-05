Vicenza e la Moldavia intensificano le relazioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I dati sono stati presentati a margine dell’incontro tra una delegazione della Moldavia e i rappresentanti delle Associazioni di Categoria provinciali, ospitato dalla Camera di Commercio di Vicenza

Le turbolenze di alcuni storici mercati di riferimento per l’export vicentino si superano anche rafforzando i legami commerciali con altri paesi emergenti e in questo contesto si inserisce l’incontro ospitato dalla Camera di Commercio di Vicenza tra una delegazione della Moldavia e le Associazioni di Categoria vicentine.

Per l’occasione, a presentare la realtà economica della piccola repubblica dell’Europa dell’Est erano presenti Riccardo De Toni, Console Onorario Repubblica di Moldova, Franco Polesello, Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana in Moldova, e Victor Poparcea per Invest Moldova, mentre a fare gli onori di casa e introdurre l’incontro è stato Michele Marchetto, nel doppio ruolo di Segretario Generale della Camera di Commercio e di Made in Vicenza.

Nonostante le dimensioni relativamente piccole (il Paese conta circa 2,5 milioni di abitanti) la Moldavia presenta importanti opportunità di investimento e commerciali, grazie alla sottoscrizione di un’ampia serie di accordi commerciali internazionali che le garantisce l’accesso ai mercati globali, una legislazione favorevole agli investimenti, agevolazioni fiscali e la presenza di una manodopera qualificata con un costo competitivo.

Su queste basi, l’Italia è tra i principali partner della Moldavia, il secondo per numero di società registrate e capitale investito. Gli investimenti italiani in Moldavia riguardano prevalentemente il settore bancario, immobiliare, l’elettro-meccanico, il siderurgico, l’edile e le attività labour intensive dei settori dell’abbigliamento, del tessile, della maglieria e delle calzature, con tipologie di lavorazione per conto terzi di materie prime o semilavorati provenienti dall’Italia.

In crescita è anche l’interscambio commerciale: le esportazioni vicentine in Moldavia sono aumentate del 4,1% nel 2024 rispetto al 2023 (mentre quelle venete e nazionali sono sostanzialmente stabili), raggiungendo così i 30,9 milioni di euro, e anche le importazioni vicentine sono cresciute, +8,8% (contro -12,7% del Veneto e -12,7% dell’Italia) per un controvalore di 6 milioni di euro.

Tra i principali settori protagonisti degli scambi commerciali tra Vicenza e la Moldavia troviamo i prodotti tessili, abbigliamento e accessori (al primo posto per valore sia tra le esportazioni che tra le importazioni) e, per le esportazioni, i metalli di base e prodotti in metallo e i mezzi di trasporto.