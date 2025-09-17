Vicenza – Duplice omicidio Fioretto-Begnozzi, ergastolo a Pietrolungo dopo 34 anni

VICENZA, 16 settembre 2025 – Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza), già detenuto per altri reati e riconosciuto dal tribunale di Vicenza come l’assassino dei coniugi vicentini Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi.

La condanna è arrivata nel tardo pomeriggio durante l’udienza preliminare davanti al giudice Antonella Crea, che ha accolto le richieste della procura.

Il duplice delitto, avvenuto a Vicenza il 25 febbraio 1991, è rimasto per oltre tre decenni senza un colpevole e ancora oggi il movente non è stato chiarito. Una svolta è arrivata nel 2023 grazie a un confronto genetico: una traccia di dna isolata nel 2012 dalla polizia scientifica è stata infatti comparata con un profilo rinvenuto nel corso di una sparatoria in Calabria nel 2022, rivelando così l’identità del killer.

In aula erano presenti il pubblico ministero Hans Roderich Blattner, che ha coordinato l’indagine svolta dalla squadra mobile della questura di Vicenza guidata dal vice questore Lorenzo Ortensi, e il procuratore capo Lino Giorgio Bruno, che già nell’udienza precedente aveva ricostruito le tappe di un’inchiesta rimasta a lungo un cold case.

Diversa la posizione della difesa: gli avvocati Marco Bianco, Giuseppe Bruno e Matilde Greselin avevano chiesto l’assoluzione dell’imputato.