Vicenza – Dopo 29 anni parte il recupero del cinema fantasma. Il Cinema Corso diventerà luogo di cultura contemporanea

Dopo 29 anni di abbandono, prende finalmente il via il recupero del Cinema Corso, storico edificio di corso Fogazzaro (civico 31), chiuso dal 1996 a causa del suo stato di inagibilità e pericolosità strutturale. A guidare il progetto è la Fondazione Roi, proprietaria dell’immobile, che ha annunciato l’avvio ufficiale delle attività.

La presidente Francesca Lazzari ha spiegato che la prima fase prevede un concorso a incarico rivolto a giovani architetti under 40, con l’obiettivo di selezionare una proposta di ristrutturazione capace di trasformare lo spazio in un luogo dedicato alla cultura del contemporaneo. L’intento è quello di restituire alla città un bene storico, rigenerandolo come centro culturale a disposizione delle nuove generazioni.

Tra le prime operazioni tecniche già avviate ci sono rilievi in 3D, ricerche e bonifiche di eventuali sostanze nocive, per garantire la completa messa in sicurezza dell’edificio. È stato inoltre siglato un accordo con la Fondazione Engim per il restauro della facciata, in collaborazione con gli studenti dell’istituto.

I tempi stimati per il completamento dei lavori sono di un anno o un anno e mezzo, durante i quali si definirà anche il modello di governance del nuovo spazio culturale. L’obiettivo è ambizioso: entro la metà del 2027, il vecchio cinema Corso tornerà a vivere come un luogo di cultura e creatività aperto alla città.