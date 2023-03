VICENZA – Controlli delle forze dell’ordine negli edifici abbandonati e nelle scuole

Nello scorso weekend si sono svolti dei specifici servizi interforze da parte di unità operative della Questura di Vicenza, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Vicenza, con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Al termine dei controlli, sono stati disposti quattro fogli di via obbligatori, tre avvisi orali e cinque ordini di allontanamento dal territorio nazionale.

In particolare sono state attenzionate dagli agenti le zone di Santa Lucia, Ponte degli Angeli, viale santi Felice e Fortunato, del Quadrilatero, dei “Ferrovieri”, del quartiere “Laghetto”, di Campo Marzio e nelle vie limitrofe nonché le vie del Centro storico. Speciale attenzione è stata riservata, nel corso dei predetti servizi, a quelle aree ove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti così come a quelle segnalate per la commissione di attività illecite.

Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di alcuni edifici abbandonati che si trovano nel Capoluogo cittadino, in particolare nelle zone di Via Torino, Ferrovieri e Via Battaglione Val Leogra, segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite.

Nel pomeriggio di domenica, gli agenti sono dovuti intervenire presso il Supermercato Aldi di Viale Mazzini per identificare tre stranieri, tutti pregiudicati per spaccio di sostanze stupefacenti ed altro, i quali si erano introdotti illegalmente nel perimetro posteriore, riservato al personale. Nei confronti di tutti e tre i soggetti il questore ha disposto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni.

Nella mattina odierna, inoltre, così come nelle scorse settimane e come d’intesa con il Provveditorato agli studi di Vicenza, è stato disposto dal questore un ulteriore servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcune Scuole del Comune di Vicenza, anche a seguito di segnalazioni da parte di genitori che avevano manifestato l’importanza di effettuare controlli in prossimità degli Istituti Scolastici in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti.