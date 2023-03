VICENZA – Clandestino che usa diversi nomi trovato con droga

Nella serata di ieri, nel contesto dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura, in via Gen. Dalla Chiesa, hanno proceduto al controllo di tale L.M.A. – cittadino algerino di 28 anni – che veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente (circa 15 grammi di hashish) e che risultava anche privo di documenti di riconoscimento.

L’individuo veniva pertanto accompagnato presso gli Uffici della Questura per essere compiutamente identificato attraverso rilevi fotodattiloscopici, all’esito dei quali risultava aver precedentemente utilizzato degli alias per cercare di eludere i controlli sulla sua reale identità.

Per questi motivi, lo stesso veniva messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’emissione dell’Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale disposto dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

All’esito degli accertamenti lo straniero veniva inoltre segnalato alla Prefettura quale abituale consumatore di stupefacenti.