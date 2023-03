VICENZA – Chiuso cocktail bar senza autorizzazioni in via Cattaneo

Il Comune di Vicenza ha disposto con un’ordinanza il divieto di proseguire nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un locale di via Cattaneo, risultato dell’ultima operazione effettuata in collaborazione con questura e guardia di finanza.

L’attività, a scopo di lucro, veniva svolta all’interno di un’associazione in via Cattaneo sebbene non fosse mai stata presentata domanda di inizio attività al Comune di Vicenza.

L’accesso era consentito tramite tessera associativa anche se, durante il controllo avvenuto il 15 marzo, uno dei presenti non risultava iscritto. Inoltre tutti i presenti hanno dichiarato di non avere mai avuto un effettivo rapporto associativo poiché non avevano mai ricevuto convocazioni ad assemblee di soci.

Su facebook il locale viene promosso pubblicizzando i riconoscimenti ottenuti come miglior cocktail bar d’Italia.

“La collaborazione tra Suap, questura e guardia di finanza – dichiarano il sindaco e l’assessore alle attività produttive – ha condotto all’individuazione di un locale abusivo che, mascherato da associazione, effettuava attività possibili soltanto in un bar, senza che il titolare avesse mai richiesto la necessaria autorizzazione. Ci congratuliamo per questo intervento a tutela dei consumatori e di chi opera sul mercato rispettando la legge”.