Vicenza capitale del turismo religioso: dal 5 al 7 marzo in Fiera “Koinè Tourism Forum”

Dal 5 al 7 marzo 2026 il quartiere fieristico di Italian Exhibition Group a Vicenza ospiterà la prima edizione del Koinè Tourism Forum (KTF), nuova manifestazione dedicata al turismo religioso, spirituale e culturale. L’evento si terrà al Vicenza Convention Centre ed è organizzato da IEG con la competenza e la cura di TTG, affiancata dalla BTRI – Borsa Turismo Religioso Internazionale.

L’iniziativa si inserisce nel calendario ufficiale delle celebrazioni di “Monte Berico 600” e si svolge in concomitanza con l’apertura dell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, rafforzando il legame tra la manifestazione e il territorio vicentino.

Realizzato in collaborazione con PromoNU, KTF nasce con una chiara vocazione strategica: offrire al comparto uno spazio altamente specializzato per il confronto e lo sviluppo commerciale. Il format, dinamico e orientato al B2B, punta a intercettare le trasformazioni di un mercato in crescita, sempre più connesso ai trend del turismo lento e dei cammini. All’interno della rassegna troverà spazio anche la BTRI – Borsa Turismo Religioso Internazionale.

Sono attesi circa 50 buyer italiani e internazionali specializzati in cammini, pellegrinaggi, viaggi spirituali e turismo culturale. Un segmento che si fonda su dati significativi: si stima infatti che circa il 70% del patrimonio artistico nazionale sia custodito in siti religiosi, a conferma dell’importanza strategica del comparto sotto il profilo culturale, economico e sociale.

Tra i momenti più significativi del programma, venerdì sera i buyer parteciperanno a una visita riservata al Santuario di Santuario di Monte Berico, resa possibile grazie alla collaborazione con i Servi di Maria. La valorizzazione delle risorse e delle destinazioni locali rappresenta infatti una delle leve centrali della manifestazione, anche grazie alla presenza tra i seller di operatori pubblici e privati in rappresentanza del territorio.

Il calendario prevede un articolato programma di convegni e seminari, pensati come spazi di confronto trasversale. L’iniziativa non è rivolta esclusivamente agli operatori del settore, ma anche a stakeholder e cittadini interessati: dal comparto turistico al mondo della scuola, fino alle realtà parrocchiali e al terzo settore. Un’occasione di approfondimento su tematiche attuali, con l’obiettivo di favorire sinergie concrete tra i diversi attori coinvolti.

L’apertura ufficiale della rassegna, giovedì 5 marzo alle 16.30, vedrà gli interventi del presidente di IEG Maurizio Ermeti, del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, del vicepresidente e assessore al Turismo della Regione Veneto Lucas Pavanetto, del consigliere provinciale Francesco Enrico Gonzo e del direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali Rev. Don Enrico Posenato.

«Questo evento – sottolinea il presidente IEG, Maurizio Ermeti – nasce con l’obiettivo di rilanciare il marchio Koinè in un contesto inedito, interamente dedicato al turismo religioso e spirituale. L’iniziativa si avvale del solido e riconosciuto know-how di TTG, eccellenza nel nostro portafoglio fiere. Si tratta di un format innovativo volto a intercettare un segmento di mercato in forte espansione, vitale per il sistema turistico italiano e, in particolare, per il territorio vicentino. Non a caso, questa prima edizione si svolge in concomitanza con le celebrazioni di Monte Berico 600 sottolineando il profondo legame con il territorio. Desidero ringraziare tutte le istituzioni per il supporto e la sinergia offerti per dare vita a un appuntamento di effettivo rilievo».

«Siamo orgogliosi che Italian Exhibition Group abbia scelto di portare Koinè Tourism Forum a Vicenza proprio nell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, un momento di straordinaria significatività per la nostra comunità, che celebra anche i 600 anni dalla prima apparizione della Madonna a Santuario di Monte Berico – aggiunge il sindaco Giacomo Possamai -. È una scelta che dimostra attenzione e sensibilità verso il nostro territorio e che ci onora profondamente. Per tre giorni Vicenza diventerà punto di riferimento per il turismo religioso, spirituale e culturale, con incontri e occasioni di confronto che contribuiranno a valorizzare ulteriormente la città e a rafforzarne il ruolo nel panorama nazionale e internazionale. Ringrazio IEG, TTG e la Borsa del Turismo Religioso Internazionale per questa sinergia preziosa, che rappresenta una concreta opportunità di crescita e promozione per Vicenza».

«Questo evento speciale – aggiunge Leone Zilio, assessore ai grandi eventi del Comune di Vicenza e presidente della cabina di regia per l’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita – offre un’importante occasione di promozione per il territorio ampliando l’ambito giubilare e integrando le tematiche della devozione religiosa in connessione con il territorio e il turismo al fine di valorizzare il patrimonio spirituale, culturale ed identitario della comunità. Koinè Tourism Forum si propone di diventare un punto di riferimento internazionale per il turismo religioso, riunendo in un unico format B2B operatori qualificati e professionisti del settore. Grazie alla collaborazione con IEG, il forum propone una formula dinamica, ottimizzata per business e networking, con al centro la Borsa Turismo Religioso Internazionale, piattaforma consolidata di incontro tra domanda e offerta specializzata. Sono convinto che Koinè confermi il suo ruolo di crocevia tra fede, cultura e sviluppo economico, capace di coniugare tradizione e visione strategica per la nostra città».

Koinè Tourism Forum è patrocinato dal Comune di Vicenza, dalla Provincia di Vicenza, dalla Diocesi di Vicenza, dalla Camera di Commercio di Vicenza e dalla Regione Veneto.

Per informazioni e accrediti è possibile scrivere a: koinetourismforum@iegexpo.it.