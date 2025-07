Vicenza – Cantiere di viale Trissino: lo stato dei lavori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Si è tenuto oggi il sopralluogo in viale Trissino per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento e integrazione dei sottoservizi nel quartiere di Borgo Casale e in particolare lungo l’asse strategico di viale Trissino. Il cantiere, partito nel marzo 2024, prevede la sostituzione delle reti di fognatura, acquedotto, gas, energia elettrica e l’introduzione dei nuovi servizi di teleriscaldamento e di telecomunicazioni in fibra ottica.

«V-Reti e Viacqua hanno postato 4 milioni di investimenti su tutta la nuova rete acquedottistica e fognaria – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – dei cavidotti dell’energia elettrica, del teleriscaldamento, del gas in tutto il quartiere dello stadio, in particolare in viale Trissino, Borgo Casale e in via Alberi. È un intervento atteso da tantissimo tempo, soprattutto quello sulla fognatura e quello per l’acqua, perché sappiamo bene quanto questo quartiere abbia dovuto sopportare allagamenti continui nei momenti peggiori dal punto di vista climatico. Si tratta anche di un investimento forte dal punto di vista della sostenibilità, perché per i residenti di questo quartiere sarà possibile allacciarsi alla rete del teleriscaldamento e quindi riscaldare le proprie case risparmiando, in maniera non inquinante».

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato il consigliere delegato di V-Reti Livio Negrini – di quanto realizzato fino ad ora nonostante le fisiologiche complessità di un’opera così importante e impattante, in particolare per essere riusciti a garantire continuità ai servizi e a limitare, laddove possibile, i disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali».

«Questo intervento rappresenta una delle più importanti riqualificazioni infrastrutturali degli ultimi anni per la città di Vicenza – spiega il consigliere delegato di Agsm Aim Alessandro Russo – e siamo qui oggi per ribadire che, passo dopo passo, stiamo contribuendo a costruire una città più moderna, efficiente e sostenibile. L’affermazione di Agsm Aim a livello nazionale deve basarsi anche su grandi opere di innovazione come questa, frutto di un’attenzione costante alle esigenze e al benessere delle realtà locali in cui il Gruppo fonda le sue radici. Per tale ragione ringraziamo i cittadini per la pazienza, senza la quale le trasformazioni in corso, fondamentali per il futuro della nostra comunità, non sarebbero possibili».

Nel corso del sopralluogo è stato posto l’accento su quanto già realizzato, sottolineando l’impegno congiunto delle istituzioni e delle aziende coinvolte. Nello specifico, è stata ultimata la sostituzione della rete fognaria lungo viale Trissino e Borgo Casale fino a via Parisotto; è stata completata la posa della nuova rete acquedottistica lungo Borgo Casale, con gli allacci già quasi tutti operativi; è stata posata la nuova rete gas metano e quella di telecomunicazioni sempre lungo Borgo Casale; sono poi stati realizzati nuovi cavidotti elettrici in via Ruspoli.

Sono inoltre da poco iniziate le attività per l’installazione della rete di teleriscaldamento lungo viale Trissino, un’infrastruttura essenziale per rendere la città più efficiente e sostenibile. Le lavorazioni proseguiranno nei mesi di luglio, agosto e settembre e interesseranno la zona fino all’incrocio con via Alberi. Contestualmente, si procederà alla posa dei nuovi cavidotti elettrici.

Per quanto riguarda gli interventi a cura di Viacqua inseriti nel progetto, la scorsa settimana è stato completato il collegamento acquedottistico tra Borgo Casale e viale Trissino, mentre si erano conclusi ancora a dicembre i lavori di potenziamento e sostituzione della rete fognaria di viale Trissino. Restano da realizzare quelli su Borgo Casale che potranno procedere in base all’avanzamento generale del cantiere.