Vicenza – Campo atletica Perraro: avanti tutta con i lavori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori di potenziamento dell’offerta sportiva al campo di atletica Perraro. È quello che hanno potuto verificare questa mattina il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller e l’assessore allo sport Leone Zilio durante un sopralluogo agli impianti sportivi situati in via Rosmini.

«È una cittadella dello sport vera e propria quella situata qui, nel quartiere di San Paolo – le parole del sindaco di Vicenza Possamai -. Ci sono tanti interventi che stanno andando avanti, con quasi 5 milioni di investimenti tra fondi Pnrr e fondi comunali, per il palazzetto, le piscine e il campo d’atletica Perraro. Oggi abbiamo visitato il cantiere al Perraro dove i lavori stanno procedendo molto bene: la costruzione della pista indoor è attesa da tanti anni, ma ci sarà spazio anche per un nuovo campo da Badminton, spazio per il ping pong e una piccola palestra. Parliamo di un impianto importante in cui si allenano centinaia e centinaia di atleti provenienti da tutta la città e da tutta la Provincia, che verrà non solo ampliato ma anche molto potenziato».

«Si tratta di un intervento finanziato con il Pnrr – spiega l’assessore Spiller -, in cui l’amministrazione è intervenuta con un contributo di ulteriori 400.000 euro per realizzare una struttura coperta a favore del campo di atletica. Una struttura modulare che si adatterà sia al periodo invernale, potendo rimanere chiusa, ma anche a quello estivo, potendo aprire le pareti laterali e permettendo dunque lo svolgimento dell’attività in tutti i giorni dell’anno. Un intervento che aumenterà la capacità di offerta sportiva per gli impianti comunali e che andrà sicuramente a beneficio di tutti gli atleti della città. Come Comune abbiamo infatti modificato il progetto originale proprio per rendere più funzionale la struttura alle esigenze delle associazioni sportive».

«Al campo Perraro di Via Rosmini verrà fatta una nuova struttura per dare un’area a coperta a chi si allena in questi spazi – aggiunge l’assessore Zilio -. Di fatto avremo una struttura per i salti, una struttura per la corsa, ma ci sarà anche spazio per altri sport, come il Badminton e il tennis tavolo, oltre ovviamente ai locali per gli spogliatoi. Si tratta di un intervento molto atteso dalla comunità sportiva vicentina perché consentirà agli atleti di allenarsi al chiuso durante i mesi più rigidi».

L’intervento in corso prevede quindi la costruzione di una nuova struttura coperta che comprenderà una pista a quattro corsie di 60 metri, con la fossa per il salto in lungo, un campo da badminton, spazi dedicati al tennis da tavolo, servizi igienici e un magazzino, oltre a una piccola palestra con varie attrezzature funzionali alla preparazione degli atleti, oltre all’installazione sul tetto di numerosi pannelli fotovoltaici. Proprio nella giornata di oggi è iniziato il getto della platea di fondazione (di circa 1200 metri quadrati) della struttura coperta. Il lavoro proseguirà poi con il montaggio della struttura portante in acciaio.

Un intervento finanziato dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 Inclusione e coesione. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Sport e inclusione sociale – CUP B32H22003760006) per un importo di 1 milione e 400 mila euro, con ulteriori 400 mila euro stanziati dal Comune. I lavori, iniziati a metà aprile, si concluderanno entro l’anno in corso.