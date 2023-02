VICENZA – Auto si scontra con trattore, due feriti

Brutto incidente nella primissima serata di ieri. Poco prima delle 19 in strada Postumia, a Vicenza, non distante dalla strada per andare a Quinto, un’auto si è scontrata con un trattore, che si è ribaltato. Nello schianto, due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi a carico da un’ambulanza del Suem. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del sinistro.