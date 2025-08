Vicenza, attenzione ai falsi tecnici Viacqua: nessun problema all’acquedotto

Nuova segnalazione di falsi tecnici a Vicenza: nella tarda mattinata di giovedì 1 agosto, il Servizio Clienti di Viacqua ha ricevuto una chiamata da parte di un utente residente in Strada Carpaneda, che ha riferito della presenza di individui che si presentavano come incaricati dell’azienda per controlli alla rete idrica.

Secondo la testimonianza raccolta, le persone in questione avrebbero sostenuto di dover accedere alle abitazioni per verificare un presunto problema all’acquedotto causato da una perdita di gas. Tuttavia, una verifica immediata da parte del gestore ha confermato che non esiste alcun guasto o anomalia alla rete idrica o del gas nella zona.

Viacqua invita ancora una volta alla massima prudenza. Gli operatori dell’azienda sono sempre muniti di tesserino di riconoscimento, verificabile contattando il numero verde 800 154242 (attivo lun-ven dalle 8.00 alle 20.00, sabato 8.00-13.00). In caso di dubbi o sospetti, è fondamentale non consentire l’accesso in casa e avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine.

La collaborazione dei cittadini è essenziale per prevenire truffe e comportamenti fraudolenti ai danni delle famiglie.