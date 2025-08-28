ATTUALITA'
28 Agosto 2025 - 11.02

Vicenza – Asili: in corso le chiamate per le assunzioni

Insegnanti per le scuole dell’infanzia e per gli asili nido, in corso le chiamate per l’assunzione a tempo determinato

I candidati saranno contattati via mail in base alle graduatorieSono attualmente in corso da parte del Comune di Vicenza le chiamate per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante per le scuole dell’infanzia ed educatore per gli asili nido, per l’anno scolastico 2025/2026.Chiamate, che stanno avvenendo contattando i candidati collocati in graduatoria attraverso una mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione o in successive modifiche comunicate al seguente indirizzo mail: risorseumane@comune.vicenza.it.Per maggiori informazioni: 0444 221300 / 0444 221302.O consultare il sito del Comune di Vicenza al seguente link: https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/363468

