Vicenza – Arrivano i contatori dell’acqua smart: prime 20 mila sostituzioni in arrivo

Viacqua: al via il piano contatori smart nel comune di Vicenza

Il 28 aprile parte la sostituzione massiva: prima tranche da 20.000 apparecchi

Il prossimo 28 aprile partirà la sostituzione massiva dei contatori nel territorio comunale di Vicenza, un piano strategico a cura di Viacqua che riguarderà progressivamente tutte le 60.000 utenze del capoluogo, circa un quarto di tutte quelle servite dal gestore in 67 comuni vicentini.

Quella in partenza è una prima tranche per un totale di 20.000 contatori smart che verranno installati a partire dalla circoscrizione 6 con l’area di San Lazzaro con il supporto di una ditta incaricata direttamente da Viacqua. Date e orari delle sostituzioni saranno posizionate in loco lungo le vie e nei pressi dei principali condomini così da informare le utenze coinvolte.

I vecchi contatori analogici verranno così sostituiti dai nuovi misuratori smart che consentono maggiore precisione di misurazione, la trasmissione di dati per il monitoraggio in tempo reale dei consumi e di eventuali anomalie lungo la rete, inclusa quella domestica.

Al fine di prevenire possibili truffe, tutti gli operatori saranno muniti di tesserino identificativo che potrà essere verificato contattando il Servizio Clienti di Viacqua al numero verde 800 154242 (da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato, dalle 8.00 alle 13.00) o, in alternativa, via sms o messaggio Whatsapp al numero +39 379 2004749 (da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30).

La sostituzione del vecchio contatore con quello smart è completamente gratuita. Gli installatori non richiedono pertanto alcuna forma di pagamento all’utente, né hanno necessità di visionare eventuali contratti o bollette del servizio.

L’utente è tenuto ad assicurare esclusivamente l’accesso al vano contatore interno o esterno rimuovendo ogni eventuale ostacolo presente.

Per i contatori situati nell’androne o nel sottoscala, sarà sufficiente la presenza di un rappresentante per l’intero stabile che apra all’operatore incaricato.

In caso di assenza dell’utente verrà rilasciato un avviso con i contatti utili per richiedere un appuntamento dedicato.

La sostituzione durerà pochi minuti e richiederà una breve interruzione della fornitura idrica. Per questo Viacqua consiglia di non programmare il funzionamento di elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie durante l’intervento. Al termine l’utente riceverà il manuale del nuovo contatore contenente le informazioni utili per il corretto funzionamento.

«L’aggiornamento del parco contatori – spiega il Presidente di Viacqua, Federico Ginato – è un progetto strategico che per Viacqua vale investimenti per circa 5 milioni di euro all’anno fino al 2030 con cui ci impegniamo a garantire una rete idrica più moderna, trasparente ed efficiente, in linea con gli standard europei e la regolazione del servizio.

I contatori smart permettono una maggiore precisione nella misurazione dei consumi con conseguenti numerosi vantaggi per il gestore idrico, per gli utenti e per l’ambiente: meno sprechi, maggiore consapevolezza per gli utenti e una risposta più rapida ed efficace da parte del gestore.

Il nostro è un investimento in innovazione tecnologica per costruire un sistema idrico più resiliente e sostenibile per il domani.»

Queste le vie interessate dalla prima tranche di sostituzioni:

Strada Biron di Sopra (civici dall’1 al 75), Via Ferdinando Magellano, Via Marco Polo, Viale Cristoforo Colombo, Via Alessandro Malaspina, Via Niccolò de Conti, Via Antonio Malaspina, Via Vasco De Gama, Via Giovanni Verrazano, Via Alvise Cadamosto, Via Amerigo Vespucci, Strada Pasubio (civici dal 2 al 26), Viale Guglielmo Pecori Giraldi, Via Brigata Toscana, Via della Produttività, Via Bruno Buozzi, Via Brigata Regina, Via Brigata Liguria, Via Giuseppe Toniolo, Via Brigata Sassari, Via Achille Grandi, Via Fratelli Stuparich, Via Alfonso Samoggia, Via Francesco Berardi, Via Giuseppe Zardo, Via Gaetano Giardino, Via Enrico Caviglia, Via Brigata Forlì, Via Divisione Julia.



Per ulteriori informazioni https://www.viacqua.it/it/clienti/consumi-e-contatori/contatori-smart.