Vicenza – Arriva la Domenica Ecologica: agevolazioni per trasporto pubblico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

In occasione della domenica ecologica prevista il prossimo 27 aprile a Vicenza, pur non essendoci il blocco del traffico, sono previste una serie di agevolazioni relative al trasporto pubblico locale, come il ritorno della navetta per le Ville Palladiane e promozioni tariffarie.

Per la linea 10 del Park Stadio, è previsto il potenziamento del servizio centrobus al pomeriggio dalle 14.30 con passaggio della frequenza da una corsa ogni 24 minuti a una corsa ogni 12 minuti dalle ore alle 20.30.

I nuclei familiari che utilizzeranno i servizi centrobus pagheranno per tutta la giornata di domenica solo 2,90 euro, corrispondente al costo di un biglietto AR del centrobus, per una persona. Il nucleo familiare, giunto a bordo del proprio mezzo privato nei parcheggi di interscambio, Cricoli e Stadio, ritirerà il biglietto di ingresso al parcheggio e con esso potrà servirsi dei mezzi pubblici predisposti. Il pagamento avverrà semplicemente all’uscita dal parcheggio utilizzando il biglietto di ingresso al parcheggio e pagando la tariffa di 2,90 euro.

Confermata anche la navetta di collegamento alle Ville Palladiane. La navetta per le ville la Rotonda e Valmarana Ai Nani, facendo seguito a quanto sperimentato durante la precedente domenica ecologica, ripropone il medesimo stesso percorso, con partenza alla stazione dei bus di Vicenza.