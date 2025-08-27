Vicenza, apre lo store cinese Boda nell’ex Famila di via Torino. Resta il nodo della nuova sede della Polizia Locale. Voci dall’amministrazione: “Si farà comunque”

Nei giorni scorsi ha aperto i battenti in via Torino, a Vicenza, un nuovo store cinese, questa volta della catena Boda (Boda Fashion & Home). L’insegna ha preso posto all’interno dell’ex stabile Famila, a lungo al centro di discussioni per il suo destino e rimasto inutilizzato per anni.

L’arrivo di Boda segna senza dubbio un ritorno alla vita per un’area rimasta abbandonata, anche se non manca qualche mugugno tra i residenti. In molti, infatti, avrebbero preferito veder realizzato il progetto – già annunciato in passato – che prevedeva l’insediamento della sede della Polizia Locale nello stesso immobile.

Resta il fatto che un’area abbandonata non lo è più e che gli orari di apertura 7 giorni su 7 dalle 9 alle 20, permette una vitalità continua in una zona usata finora come riparo di senzatetto, tossicodipendente e spacciatori.

Essendo lo stabile di proprietà privata, la decisione finale è spettata al proprietario, che ha raggiunto un accordo commerciale con la catena cinese. Intanto, poco distante, ha invece abbassato le serrande lo store One&Go, aperto nell’ex Rebecca, un altro edificio simbolo delle trasformazioni commerciali della zona.

Dal Comune, guidato dal sindaco Giacomo Possamai, assicurano però che l’ipotesi di un trasferimento della Polizia Locale non è tramontata. Attualmente il comando è in via Soccorso Soccorsetto, ma sul tavolo restano diverse opzioni. Dallo stesso ex Rebecca, ad un’area comunale vicina all’ex Famila agli spazi delle scuole di San Rocco.

Una partita ancora aperta, che intreccia interessi privati e necessità pubbliche, e che continuerà a tenere banco nelle scelte urbanistiche e politiche della città.