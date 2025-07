Vicenza – Ancora imbrattamenti dei no-vax. L’Ulss: “Solidarietà a personale sanitario”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

In merito alle scritte contenenti messaggi offensivi nei confronti del personale medico rinvenute sulle pareti esterne della sede di via Albinoni, la Direzione dell’ULSS 8 Berica esprime la propria vicinanza e solidarietà nei confronti di tutto il personale sanitario: «Purtroppo non è la prima volta che registriamo simili comportamenti da parte di ignoti – commenta il Direttore Generale Patrizia Simionato -. Di fronte a questo nuovo episodio, che è sicuramente da condannare, vorrei esprimere la solidarietà di tutta la Direzione al personale sanitario che opera in quella sede e in generale a tutti i nostri dipendenti, ai quali voglio però rammentare come il comportamento vile e ignorante di pochissimi non rispecchia certo il modo in cui la comunità guarda al loro ruolo. Una comunità vicentina che al contrario, per fortuna, dimostra sempre grande sensibilità e rispetto per il lavoro di questa Azienda e di tutto il suo personale».

L’Azienda ha segnalato l’episodio alle forze dell’Ordine e provvederà a sporgere denuncia.