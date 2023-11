VICENZA – Allontanato mendicante molesto: entra in casa di una donna e non se ne vuole andare

Nel corso della giornata di mercoledì 22 novembre, alle ore 19.30 circa, un equipaggio della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura è intervenuto in Via Sasso di Vicenza, ove era stata segnalata la presenza di un’anziana signora, residente in zona, che veniva incalzata insistentemente da un mendicante estremamente molesto. La donna aveva fatto entrare il mendicante nel cortile interno della propria abitazione dopo che questi, bussando al campanello, aveva chiesto un aiuto economico rappresentando alla un grave stato di bisogno, la necessità di cure e finanche di soffrire con forza i morsi della fame.

L’anziana donna, impietosita dalla richiesta, aveva aperto la porta d’ingresso al mendicante, che, però, una volta entrato, aveva cambiato atteggiamento, diventando sempre più insistente, tanto da preoccupare la donna che si trovava in una evidente situazione di difficoltà nell’allontanarlo e resistere alle continue richieste.

Fortunatamente, nel frangente, sopraggiungeva il figlio dell’anziana signora che chiedeva immediatamente l’ausilio della Polizia di Stato. La “Volante” della Questura interveniva rapidamente ed allontanava definitivamente il mendicante dall’abitazione della donna, accompagnando in Questura la persona molesta, per un più approfondito controllo ed il fotosegnalamento.

All’esito dell’attività di Polizia, si accertava che il mendicante era già noto per analoghi comportamenti molesti, tanto da essere stato in passato allontanato con misura di prevenzione dal Comune di Padova.

Alla luce di quanto sopra, il Questore della provincia di Vicenza, Dario Sallusto, emetteva nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di via dal Comune di Vicenza con divieto di ritorno per anni 2.