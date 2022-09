VICENZA – All’Olimpico il Premio Dedalo-Minosse alla committenza in architettura

Primo premio all’azienda giapponese J.S.T. Connector, Atsuhiro Nishimoto, per “Swales”, ideata e progettata da Ryuichi Ashizawa

Nella spettacolare cornice del Teatro Olimpico di Vicenza sono stati proclamati i vincitori della XII Edizione del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura, che coincide con il venticinquesimo anno dalla sua istituzione.

Il Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura 2022 è stato conferito a J.S.T. Connector, Atsuhiro Nishimoto, azienda leader giapponese, per la realizzazione dell’opera “Swales”, ideata e progettata da Ryuichi Ashizawa e realizzata nel 2021 ad Harrisburg, Pennsylvania, USA.

Al termine della cerimonia apre la Mostra multimediale in Basilica palladiana, con tavole grafiche, modelli, video e istallazioni. Fino al 2 ottobre racconterà più di 60 modi diversi di intendere l’architettura, quelli dei committenti e degli architetti premiati, segnalati e pubblicati dalla giuria.

In concomitanza, sempre fino al 2 Ottobre, la Basilica ospiterà il Forum della Committenza con seminari, conferenza e workshop per professionisti, imprenditori e appassionati.

Come ogni edizione la mostra collaterale d’arte curata da Fortunato D’Amico, che quest’anno propone il titolo “Arte e Architettura tra Natura e Artificio”, esplorerà i temi del rapporto tra uomo e ambiente.

Per informazioni

https://www.dedalominosse.org/ita/index.php